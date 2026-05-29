Reunión de Trump sobre Irán en la Casa Blanca concluye sin acuerdo

En una reunión de aproximadamente dos horas celebrada en la sala de crisis de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su equipo de seguridad no lograron concretar una decisión final sobre un acuerdo que ponga fin a la confrontación con Irán, informó The New York Times a través de una fuente anónima de la administración.
El periódico señala que, aunque la administración estadounidense considera estar cerca de un posible trato, persisten puntos críticos por resolver, entre ellos el desbloqueo de fondos iraníes. Trump había anunciado previamente que el encuentro serviría para “tomar una decisión final” respecto a Irán y, en su red social Truth Social, exigió que Teherán renuncie al desarrollo de armas nucleares y reabra de inmediato el estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado como represalia a la ofensiva conjunta de EE. UU. e Israel.
El mandatario también describió los términos de un eventual acuerdo: la desactivación de minas submarinas en el estrecho, el levantamiento del bloqueo a los buques que ingresen y salgan de puertos iraníes, y la extracción y destrucción del uranio altamente enriquecido bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Además, advirtió que “no habrá intercambio de dinero” con Irán hasta nuevo aviso.
La Casa Blanca había comunicado el jueves 28 de mayo que sus negociadores habían alcanzado un acuerdo tentativo con Teherán, pendiente de la aprobación final de Trump. Sin embargo, la República Islámica negó haber cerrado cualquier trato, lo que subraya la incertidumbre que rodea las negociaciones.
En conclusión, la reunión del viernes no produjo el esperado consenso y deja en suspenso el futuro de las negociaciones entre EE. UU. e Irán, mientras ambas partes continúan discutiendo los detalles pendientes.