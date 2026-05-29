Reunión de Trump sobre Irán en la Casa Blanca concluye sin acuerdo

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El viernes 29 de mayo, Donald Trump y su equipo de seguridad se reunieron en la sala de crisis de la Casa Blanca para decidir el futuro de las negociaciones con Irán, pero la sesión terminó sin alcanzar ningún pacto, según informó The New York Times.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/05/2026 04:50 PM.
En Internacional y editada el 30/05/2026 06:34 AM.