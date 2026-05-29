Trump llama aliens invasores a migrantes mexicanos en portal oficial y desata indignación

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El presidente Donald Trump lanzó una alerta en una página web de la Casa Blanca, alegando que migrantes mexicanos son “extraterrestres” teletransportados a través del muro fronterizo, una campaña que mezcla desinformación y retórica anti‑inmigrante.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/05/2026 09:43 AM.
En Internacional y editada el 29/05/2026 10:04 AM.