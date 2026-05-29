Trump llama aliens invasores a migrantes mexicanos en portal oficial y desata indignación

En una jugada de propaganda, el presidente de EE. UU., Donald Trump, publicó en la página Aliens.gov de la Casa Blanca un mensaje que califica a los migrantes mexicanos como una “invasión alien” que representa un “peligro real” para los estadounidenses.
El sitio, que utiliza la ambigüedad del término inglés alien (extranjero o extraterrestre), muestra un video animado en el que una silueta atraviesa la oscuridad, es “teletransportada” mediante rayos láser desde el muro fronterizo y aparece en territorio estadounidense a bordo de un platillo volador.
Según la narración del portal, “compran en las mismas tiendas, asisten a las mismas clases que nuestros hijos y llevan una existencia humana normal”, pero que millones de ellos se han infiltrado “al amparo de la oscuridad”. El sitio afirma que presidentes, congresistas y altos funcionarios de Washington conocían la supuesta invasión y la encubrieron o incluso la aceleraron.
El recuento de la página indica 3 millones 129 mil encuentros con “extranjeros irregulares”, y ofrece un mapa con datos de detenciones: vecindario, fecha, antecedentes penales, país de origen y posibles afiliaciones a pandillas. Expertos en comunicación política y migración califican la iniciativa como una estrategia de desinformación destinada a avivar el miedo y justificar políticas restrictivas. “El uso del doble sentido de ‘alien’ es una maniobra retórica que busca deshumanizar a los migrantes y presentar la migración como una amenaza sobrenatural”, comenta la analista María González.
Organizaciones de derechos humanos y grupos pro‑inmigración han denunciado la campaña, señalando que perpetúa estereotipos xenófobos y distrae del debate real sobre la política migratoria y la seguridad fronteriza.
Mientras tanto, la página Aliens.gov permanece activa, aunque su dominio y contenido pueden ser retirados en cualquier momento, según fuentes de la Casa Blanca que prefirieron mantenerse anónimas.