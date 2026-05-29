Trump anuncia decisión final sobre acuerdo nuclear con Irán

...

El presidente de EE. UU., Donald Trump, informó que en breve tomará una decisión definitiva respecto al pacto nuclear con Irán, tras una reunión de seguridad en la Casa Blanca.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/05/2026 10:57 AM.
En Internacional y editada el 29/05/2026 12:08 PM.