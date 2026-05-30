EE.UU. ataca lancha vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico

El Comando Sur de Estados Unidos informó que, el viernes 29 de mayo, una fuerza conjunta militar llevó a cabo un ataque letal contra una embarcación vinculada a organizaciones catalogadas por Washington como terroristas. La lancha, que navegaba en aguas internacionales del Pacífico oriental, cerca de la costa colombiana, fue alcanzada bajo el operativo “Lanza del Sur”.
Según un comunicado publicado en la red social X, la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico y estaba involucrada en operaciones de tráfico de drogas. El ataque resultó en la muerte de los tres hombres a bordo, identificados por el mando militar como “narcoterroristas”. No se reportaron bajas entre las fuerzas estadounidenses.
Este incidente constituye el tercer ataque de esta naturaleza en la última semana. El primero, ocurrido el martes 26 de mayo, dejó dos sobrevivientes, una excepción en una serie de operativos iniciados en agosto que, según datos oficiales, han causado más de 190 muertos y menos de diez sobrevivientes.
EE.UU. lanzó la misión en septiembre bajo la jurisdicción del Comando Sur con el objetivo de ejercer presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien fue capturado en una operación militar el 3 de enero. El gobierno del expresidente Donald Trump sostiene que el país está en “guerra” contra los llamados “narcoterroristas” que operan en América Latina, aunque no ha presentado pruebas concluyentes que demuestren la participación directa de las embarcaciones en el tráfico de drogas.
Expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos han calificado los ataques como posibles ejecuciones extrajudiciales, al señalar que los blancos podrían ser civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos. La falta de autorización judicial y la realización de los asaltos en aguas internacionales han generado un intenso debate sobre la legalidad y la legitimidad de la estrategia estadounidense en la región.