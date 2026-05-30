EE.UU. ataca lancha vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico

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El Comando Sur de EE.UU. ejecutó el viernes 29 de mayo un ataque contra una lancha que transitaba por rutas de narcotráfico en el Pacífico oriental, cerca de Colombia, matando a sus tres tripulantes. El operativo, denominado “Lanza del Sur”, es el tercer asalto de este tipo en una semana y forma parte de la campaña estadounidense contra los presuntos “narcoterroristas” de América Latina.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/05/2026 06:45 AM.
En Internacional y editada el 30/05/2026 07:06 AM.