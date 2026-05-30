Explosión por fuga de gas en complejo de apartamentos de Dallas deja 3 muertos y varios heridos

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Una fuga de gas provocó una explosión en un edificio de dos pisos en Dallas el 28 de mayo, causando la muerte de tres personas, heridas a al menos cinco y la destrucción total del complejo habitado por 19 familias.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/05/2026 06:46 AM.
En Internacional y editada el 30/05/2026 07:07 AM.