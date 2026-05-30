Explosión por fuga de gas en complejo de apartamentos de Dallas deja 3 muertos y varios heridos

Una explosión de gran magnitud sacudió un complejo de apartamentos de dos pisos en Dallas el viernes 28 de mayo, tras una fuga de gas que se había detectado minutos antes. El siniestro dejó tres fallecidos, entre ellos un niño, y al menos cinco personas heridas que fueron trasladadas a hospitales locales. El edificio, que albergaba a 19 familias en sus 22 unidades, quedó completamente arrasado.
El jefe de Dallas Fire‑Rescue, Justin Ball, informó que el primer grupo de cuatro bomberos llegó al sitio en menos de dos minutos después de la llamada. Durante aproximadamente diez minutos, los bomberos realizaron los protocolos habituales: bloquearon la calle, localizaron la fuga, se equiparon con protección y establecieron un suministro de agua, acciones que describió como “heroicas”. Ningún bombero resultó herido.
Tras la explosión, los escombros y la bola de fuego provocaron el cierre de varias cuadras aledañas, donde persistía un denso olor a humo. Equipos de rescate, drones, perros detectores de cadáveres y personal de la autoridad local inspeccionaron el área, sin encontrar víctimas adicionales.
La causa exacta de la fuga aún se investiga. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) desplegó ocho investigadores que indicaron que, según reportes preliminares, un contratista habría dañado un gasoducto subterráneo. Atmos Energy, proveedor de gas natural, confirmó que un equipo de construcción ajeno a la compañía dañó la tubería, aunque no ofreció más detalles. El suministro de gas en la zona fue suspendido mientras continúan las averiguaciones.
Un abogado del propietario del complejo señaló que el edificio estaba en proceso de venta y que una firma de ingeniería contratada para pruebas de suelo habría golpeado la línea de gas. Los intentos de contactar a dicha empresa mediante correos y llamadas telefónicas no obtuvieron respuesta.
Testigos cercanos describieron los hechos. Sherry Woods, residente de un apartamento frente al complejo, relató que percibió olor a gas mientras estaba sentada en su puerta, y que la explosión casi la derriba. Trish Thompson, quien observó el lugar al día siguiente, describió el sonido como “un estruendo fuerte, como un tren” y describió el vacío que quedó donde antes estaba el edificio.
Las autoridades continúan con la investigación para determinar responsabilidades y evitar futuros incidentes similares.