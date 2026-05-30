Autoridades de São Paulo investigan posible caso de ébola en hombre con viaje reciente a la RDC

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La Secretaría de Salud de São Paulo confirmó que está evaluando un posible caso de ébola en un paciente internado tras regresar de la República Democrática del Congo; los análisis de laboratorio aún no son concluyentes y el riesgo de propagación en Brasil se considera muy bajo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/05/2026 12:28 PM.
En Internacional y editada el 30/05/2026 12:34 PM.