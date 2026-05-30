Autoridades de São Paulo investigan posible caso de ébola en hombre con viaje reciente a la RDC

La Secretaría de Salud del estado informó este sábado que está investigando un posible caso de ébola en un hombre que regresó recientemente de la República Democrática del Congo (RDC). El paciente, que presenta fiebre y otros síntomas compatibles con la enfermedad, se encuentra internado en un área aislada del Instituto de Infectología Emilio Ribas.
Según el comunicado oficial, los análisis de laboratorio aún no han confirmado la presencia del virus, pero la investigación se inició de forma preventiva, siguiendo los protocolos médicos vigentes. La autoridad sanitaria subrayó que el riesgo de introducción del ébola en Brasil se mantiene "muy bajo" debido a la ausencia de transmisión autóctona y a la falta de vuelos directos entre Brasil y la zona afectada.
Las autoridades continúan con la investigación y mantendrán informada a la población sobre cualquier avance relevante.