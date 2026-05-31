Inician elecciones presidenciales en Colombia 2026: 11 candidatos compiten por la presidencia

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Este domingo 31 de mayo, los colombianos acudirán a las urnas para elegir al presidente y vicepresidente que gobernarán del 7 de agosto de 2026 al 7 de agosto de 2030. Con 11 candidaturas en la boleta, la primera vuelta requerirá mayoría absoluta; de no alcanzarse, habrá balotaje el 21 de junio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/05/2026 12:39 PM.
En Internacional y editada el 31/05/2026 01:42 PM.