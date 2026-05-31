Inician elecciones presidenciales en Colombia 2026: 11 candidatos compiten por la presidencia

A partir de las 8:00 h, los colombianos se congregarán en los centros de votación para decidir quién sucederá a Gustavo Petro como presidente del país. La jornada electoral, que se extenderá hasta las 16:00 h, incluye la elección del vicepresidente y la asignación de curules en el Senado y la Cámara de Representantes para la fórmula ganadora.
En la boleta aparecerán once candidatos, entre los que destacan:
El presidente Gustavo Petro, quien no puede postularse a un segundo mandato tras la reforma constitucional de 2015, asistió al acto protocolario de apertura en la Plaza de Bolívar y luego votó en el Capitolio Nacional, acompañado de su hija Antonella y varios ministros. Petro reiteró que el voto debe ser “una decisión libre y soberana del pueblo colombiano” y pidió vigilancia en el conteo de votos una vez cerradas las urnas.
Con la primera vuelta en marcha, la atención se centrará en los resultados preliminares y en la posible necesidad de una segunda ronda, que definirá el rumbo político del país para los próximos cuatro años.