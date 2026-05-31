Rosatom denuncia ataque de dron ucraniano contra la central nuclear de Zaporiyia sin daños mayores

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Rosatom informó que un dron ucraniano impactó la planta nuclear de Zaporiyia, dejando un agujero en una sala de turbinas pero sin afectar equipos críticos; el incidente reaviva temores de riesgos nucleares en la zona de conflicto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/05/2026 12:38 PM.
En Internacional y editada el 31/05/2026 01:30 PM.