Trump afirma que no tiene prisa por cerrar un acuerdo de paz con Irán

En una entrevista emitida este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que no tiene prisa por lograr un acuerdo de paz con Irán, pese al impacto económico que el conflicto genera en los estadounidenses. El mandatario subrayó que su objetivo es conseguir un "buen trato" que incluya dos garantías esenciales: la reapertura del estrecho de Ormuz y la imposibilidad de que Irán posea un arma nuclear.
Trump señaló que, aunque el equipo de asesores de seguridad ha revisado la última oferta iraní, el acuerdo final debe contener cláusulas precisas sobre el programa nuclear de Teherán y la gestión de sus reservas de uranio enriquecido. Según el medio digital Axios, el borrador actual establece un plazo de 60 días, a partir de la firma, para negociar los compromisos nucleares y el levantamiento de sanciones, priorizando la limitación del enriquecimiento y la entrega de uranio.
El presidente también pidió modificar la redacción relativa a la reapertura del estrecho de Ormuz, y se le informó que los iraníes tardarían aproximadamente tres días en responder a sus sugerencias. En línea con estas declaraciones, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que el Pentágono está preparado para reanudar ataques contra Irán si no se alcanza un acuerdo.
Trump calificó a los negociadores iraníes como "buenos negociadores" pero aseguró que Washington posee "todas las cartas" tras lo que describió como una "derrota militar" de la República Islámica. Añadió que, de no haber bombardeado instalaciones clave del programa nuclear iraní en el verano de 2025, Irán ya dispondría de un arma nuclear.
El conflicto, iniciado en febrero pasado tras un alto al fuego unilateral decretado por Trump, sigue siendo frágil ante los ataques limitados en torno a Ormuz y el Golfo Pérsico. Mientras tanto, el presidente ha guardado silencio respecto a la supuesta "decisión final" que debía tomarse el viernes tras su reunión con asesores de seguridad.