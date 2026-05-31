Trump afirma que no tiene prisa por cerrar un acuerdo de paz con Irán

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, declaró en una entrevista que busca un “buen trato” con Irán y que no apresurará el proceso, siempre que el pacto garantice la reapertura del estrecho de Ormuz y la ausencia de armas nucleares en manos iraníes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/05/2026 12:39 PM.
En Internacional y editada el 31/05/2026 01:29 PM.