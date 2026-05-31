Ucrania ataca con drones un oleoducto y depósito de petróleo en la región de Kírov y Rostov, Rusia

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El ejército ucraniano informó que drones impactaron una estación de despacho de un importante oleoducto en Kírov y un depósito de petróleo en Rostov, provocando incendios sin víctimas. Rusia confirmó los ataques y declaró estado de emergencia en la zona.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/05/2026 01:48 PM.
En Internacional y editada el 31/05/2026 01:56 PM.