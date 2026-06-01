Explosión en almacén militar del TNLA en Myanmar deja al menos 39 muertos y 75 heridos

...

Una detonación de explosivos almacenados por el Ejército de Liberación Nacional Ta'ang (TNLA) en la aldea de Kaung Tat, cerca de la frontera china, provocó decenas de muertos y heridos, generando una devastación total del lugar.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/06/2026 08:07 AM.
En Internacional y editada el 01/06/2026 08:54 AM.