Explosión en almacén militar del TNLA en Myanmar deja al menos 39 muertos y 75 heridos

Una explosión de gran magnitud sacudió la aldea de Kaung Tat el domingo al mediodía (05:30 GMT), cuando el Ejército de Liberación Nacional Ta'ang (TNLA) almacenaba explosivos destinados a operaciones mineras. Según el portavoz del grupo, el saldo oficial asciende a 39 fallecidos y 75 heridos; cifras que, sin embargo, son menores a los al menos 55 muertos reportados por medios locales y testigos.
El residente Moe Z, que se encontraba a 2.4 km del sitio, describió la escena como "completamente destruida e irreconocible". Una nube de humo en forma de hongo se elevó al cielo, y el cráter dejado por la detonación cubrió todo el almacén, dejando cuerpos y extremidades esparcidos por la zona.
Equipos de rescate, incluyendo retroexcavadoras, llegaron aproximadamente una hora después para buscar supervivientes entre los escombros. Testigos locales relataron que la explosión fue tan intensa que algunas víctimas quedaron sepultadas bajo toneladas de material.
El TNLA, que mantiene un alto al fuego con el ejército de Myanmar y controla la zona fronteriza, afirmó que los explosivos se almacenaban para actividades mineras, una fuente de ingresos clave tanto para el gobierno como para los grupos armados en la guerra civil que se intensificó tras el golpe de Estado de 2021.
El portavoz Lway Yay Oo anunció que el grupo trabajará para evitar futuras tragedias, exigirá responsabilidades a los culpables y continuará con las labores de rescate y rehabilitación de la zona afectada.