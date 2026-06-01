EE.UU. destruye dos misiles iraníes dirigidos a tropas estadounidenses en Kuwait

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El Comando Central de EE.UU. informó que interceptó y destruyó dos misiles lanzados por Irán contra sus fuerzas en Kuwait, mientras la Guardia Revolucionaria iraní respondió a una ofensiva estadounidense y Washington y Teherán continúan negociaciones de paz mediadas por Pakistán.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/06/2026 08:07 AM.
En Internacional y editada el 01/06/2026 08:51 AM.