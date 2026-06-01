EE.UU. destruye dos misiles iraníes dirigidos a tropas estadounidenses en Kuwait

EE.UU. destruyó dos misiles iraníes que se dirigían a sus tropas estacionadas en Kuwait, según comunicó el Comando Central de los Estados Unidos. El organismo militar declaró que mantiene una vigilancia constante y seguirá protegiendo a sus efectivos de cualquier agresión proveniente de Irán, respaldando al mismo tiempo el alto al fuego vigente.
El Ejército de Kuwait, a través de su Estado Mayor General en la red social X, informó que sus sistemas de defensa aérea están interceptando "ataques enemigos", sin precisar la ubicación exacta de los incidentes.
Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) afirmó haber respondido a una ofensiva estadounidense contra una torre de telecomunicaciones, lanzando un ataque contra una base aérea de EE.UU. El comunicado iraní indicó que los objetivos previstos fueron destruidos, aunque no reveló la localización del enclave atacado.
En respuesta a lo que calificó como "acciones agresivas" de Irán, el Comando Central de EE.UU. anunció el lanzamiento de varios ataques contra territorio iraní, entre los que se incluye el derribo de un dron en aguas internacionales.
Mientras tanto, Washington y Teherán continúan negociando, bajo la mediación de Pakistán, un plan de paz para poner fin al conflicto. El presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo una reunión con su equipo de seguridad para decidir una postura final, la cual concluyó sin alcanzar un acuerdo, según fuentes estadounidenses.