Iván Cepeda no reconocerá los resultados de la segunda vuelta presidencial en Colombia

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El senador y candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, declaró que no aceptará los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial en Colombia hasta que se esclarezcan las inconsistencias detectadas en el censo electoral y se resuelvan las impugnaciones presentadas en varias mesas de votación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/06/2026 08:03 AM.
En Internacional y editada el 01/06/2026 08:22 AM.