Sheinbaum respalda a Petro y denuncia campaña ultraderechista contra elecciones colombianas

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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum apoyó al presidente colombiano Gustavo Petro, denunció una campaña de desinformación de la ultraderecha y anunció una conferencia semanal de derecho de réplica para contrarrestar las fake news que, según ella, buscan manipular la segunda vuelta electoral en Colombia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/06/2026 09:47 AM.
En Internacional y editada el 01/06/2026 04:17 PM.