Trump anuncia alto al fuego entre Israel y Líbano tras conversaciones con Netanyahu y Hezbolá

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, declaró que no enviará tropas a Beirut y que cesarán los ataques entre Israel y Líbano, después de dialogar con el primer ministro israelí y el grupo Hezbolá. Irán advierte a los residentes del norte de Israel y paraliza negociaciones de paz tras la ofensiva israelí en el sur libanés.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/06/2026 12:15 PM.
En Internacional y editada el 01/06/2026 03:53 PM.