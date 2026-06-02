Katherine Polk Failla, la jueza clave en el caso contra Gerardo Mérida Sánchez en EE. UU.

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La magistrada del Distrito Sur de Nueva York, Katherine Polk Failla, preside el proceso más amplio que EE. UU. ha abierto contra la cúpula del Cártel de Sinaloa. Su experiencia como fiscal federal y su papel en la audiencia inicial del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, la convierten en una figura determinante para el futuro del caso.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/06/2026 08:55 AM.
En Internacional y editada el 02/06/2026 10:00 AM.