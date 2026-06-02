Katherine Polk Failla, la jueza clave en el caso contra Gerardo Mérida Sánchez en EE. UU.

La jueza Katherine Polk Failla, del Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York, encabezó la audiencia preliminar del exmilitar y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, quien enfrenta cargos de conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y conspiración para poseer armamento.
Polk Failla informó al acusado que el expediente cuenta con “evidencia abundante y voluminosa” y que la defensa dispondrá de al menos sesenta días para revisarla. Además, señaló que el proceso incluye a varios funcionarios sinaloenses, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, todos bajo el mismo número de causa que persigue a la cúpula de Los Chapitos desde 2023.
En el año 2000 ingresó a la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), ascendiendo de fiscal adjunta a subjefa de la Unidad de Apelaciones Penales (2004‑2008) y, posteriormente, a directora de la unidad hasta 2013. Durante ese periodo participó en investigaciones de alto perfil, como los atentados a embajadas estadounidenses de 1998, el caso de la abogada Lynne Stewart y los fraudes de KPMG y Adelphia Communications.
En síntesis, la combinación de una sólida carrera como fiscal federal y su actual posición en el SDNY convierten a Katherine Polk Failla en la autoridad judicial que definirá el rumbo del caso más ambicioso contra el Cártel de Sinaloa en la historia de la justicia estadounidense.