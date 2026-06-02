León XIV nombra a mexicana Montserrat Alvarado como primera laica al frente de un dicasterio

León XIV nombró a la mexicana Montserrat Alvarado como prefecta del Dicasterio de Comunicación, convirtiéndose en la primera mujer laica en dirigir en solitario uno de los "ministerios" vaticanos. El anuncio, difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, indica que Alvarado asumirá el cargo el 1 de noviembre, sustituyendo al italiano Paolo Ruffini.
Alvarado, quien hasta ahora se desempeñaba como presidenta y directora de operaciones de EWTN News, supervisa plataformas en inglés, español, alemán, francés, portugués, árabe e italiano. Nacida en la Ciudad de México, es licenciada en Ciencias Políticas por la Florida International University y posee un máster de la George Washington University. Su trayectoria incluye el Becket Fund, donde defendió la libertad religiosa ante la Corte Suprema de EE. UU., y la fundación del programa “EWTN News in Depth”.
El dicasterio, creado por el Papa Francisco en 2015 como parte de la reforma de la Curia Romana, agrupa a Vatican News, Radio Vaticana, L'Osservatore Romano, Vatican Media, la Oficina de Prensa, la Editorial y la Imprenta Vaticanas, entre otros. Con este nombramiento, León XIV da continuidad a la reforma de la comunicación vaticana solicitada por los cardenales en la última reunión con el pontífice.
En su primer comunicado, Alvarado declaró: “Acojo este nombramiento con el sincero deseo de servir al Santo Padre al inicio de su pontificado. Agradezco a Paolo Ruffini su liderazgo y espero, con amistad y esperanza, fortalecer el Dicasterio para que siga sirviendo a la Iglesia y comunicando a Cristo al mundo”.
El nombramiento también marca una ruptura con la postura crítica que EWTN había mantenido hacia el pontificado de Francisco; el propio pontífice había calificado a la cadena de televisión católica como “una gran cadena que habla continuamente mal del papa sin ningún problema”, calificándola de obra del diablo.