León XIV nombra a mexicana Montserrat Alvarado como primera laica al frente de un dicasterio

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Montserrat Alvarada, exdirectora de operaciones de EWTN News, se convierte en la primera mujer laica al frente del dicasterio que agrupa Vatican News, Radio Vaticana y demás medios vaticanos, a partir del 1 de noviembre.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/06/2026 08:58 AM.
En Internacional y editada el 02/06/2026 09:18 AM.