Gustavo Petro insiste en pruebas de posible fraude electoral en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a declarar que cuenta con pruebas de un posible fraude en la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el domingo. Según Petro, el software utilizado para el conteo preliminar incorporó 885,409 personas más que las registradas oficialmente en el censo electoral.
El mandatario señaló que la Registraduría Nacional, entidad encargada de organizar los comicios, tenía un censo de 41,421,973 electores dentro y fuera del país, pero que cinco días antes de la votación fue modificado a 42,307,373, lo que, según él, evidencia una manipulación.
En los resultados preliminares, el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella lideró con 10.3 millones de votos (43.74 %), mientras que el candidato izquierdista Iván Cepeda quedó segundo con 9.6 millones (40.90 %). Petro rechazó estas cifras y afirmó que no las aceptará sin una auditoría exhaustiva.
La Registraduría informó que el escrutinio está prácticamente concluido, con el 99.98 % de las mesas contabilizadas y solo 33 de más de 122,000 mesas pendientes de revisión. Inicialmente, Cepeda respaldó las dudas de Petro, pero el lunes reconoció que las verificaciones realizadas por su campaña no hallaron evidencias suficientes para cuestionar el proceso electoral.
A pesar de la publicación del escrutinio oficial, Petro mantiene sus denuncias y asegura que existen elementos suficientes para hablar de un posible fraude, aunque hasta la fecha no ha presentado pruebas ante ninguna autoridad competente.