Gustavo Petro insiste en pruebas de posible fraude electoral en Colombia

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El presidente colombiano, Gustavo Petro, reiteró que posee pruebas de un presunto fraude en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, alegando irregularidades en el censo electoral y en el software de conteo, aunque la Registraduría Nacional indica que el escrutinio está 99.98 % finalizado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/06/2026 11:31 AM.
En Internacional y editada el 02/06/2026 12:48 PM.