Marco Rubio acusa a Cuba de patrocinar el terrorismo y albergar espionaje chino y ruso

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El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que Cuba financia grupos terroristas y sirve como base para operaciones de inteligencia de China y Rusia, en medio de la reactivación del listado de patrocinadores del terrorismo por parte de la administración Trump.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/06/2026 03:32 PM.
En Internacional y editada el 02/06/2026 04:12 PM.