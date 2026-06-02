Rubio advierte que los cárteles mexicanos podrían usar drones contra EE. UU.

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El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, alertó ante el Senado que los cárteles mexicanos ya emplean drones entre sí y que, de continuar la tendencia, podrían utilizarlos contra intereses estadounidenses, en el marco de crecientes tensiones bilaterales y la iniciativa regional “Escudo de las Américas”.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/06/2026 11:37 AM.
En Internacional y editada el 02/06/2026 12:40 PM.