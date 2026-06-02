Rusia lanza ataque masivo contra Ucrania que deja al menos 18 muertos

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En la madrugada del martes, Rusia empleó 656 drones y 73 misiles balísticos contra Ucrania, provocando al menos 18 fallecidos, entre ellos seis en Kiev, y una gran oleada de explosiones que dejó a la capital sin energía y a cientos de heridos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/06/2026 09:00 AM.
En Internacional y editada el 02/06/2026 09:07 AM.