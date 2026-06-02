Trump recrimina a Netanyahu y lo tilda de “muy loco” por ofensiva en Líbano

En una conversación telefónica mantenida este lunes, el presidente estadounidense Donald Trump utilizó la expresión “estás muy loco” para referirse al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, según informó el medio estadounidense Axios y funcionarios anónimos de la Casa Blanca.
El intercambio surgió en medio de la intensificación de la ofensiva israelí contra el Líbano, donde Netanyahu había ordenado ataques en suburbios de Beirut como respuesta a los disparos de la milicia chií Hezbolá. El mandatario israelí advirtió que, de no cesar los ataques, Israel “atacará objetivos terroristas” en la capital libanesa.
Trump, visiblemente molesto, reprochó a Netanyahu su postura y la escalada que, según él, pone en riesgo las conversaciones de paz previstas para el martes en Washington entre Israel y el Líbano, en las que Hezbolá no participa. En paralelo, Irán anunció la suspensión de sus negociaciones de paz con la administración Trump como represalia por los bombardeos israelíes.
Tras la llamada, Trump declaró que tanto Israel como Hezbolá se comprometieron a frenar sus ataques. El gobierno libanés confirmó que Hezbolá aceptó cesar sus ofensivas, aunque Netanyahu advirtió en redes sociales que Israel reanudará la acción militar en Beirut si el grupo chií vuelve a atacar.
El episodio evidencia la tensión entre los aliados tradicionales de EE. UU. en Oriente Medio y plantea interrogantes sobre la coordinación de políticas entre Washington y Jerusalén en medio de una situación de alta volatilidad.