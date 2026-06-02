Trump recrimina a Netanyahu y lo tilda de “muy loco” por ofensiva en Líbano

...

El presidente de EE. UU., Donald Trump, calificó de “muy loco” al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una conversación telefónica en la que discutieron la escalada militar contra el Líbano y la presión sobre Hezbolá.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/06/2026 09:00 AM.
En Internacional y editada el 02/06/2026 09:56 AM.