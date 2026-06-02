Trump nombra a Bill Pulte director interino de Inteligencia Nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la designación de Bill Pulte, actual director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA), como director interino de la Oficina de Inteligencia Nacional (ONI), en reemplazo de Tulsi Gabbard, quien dimitió el 22 de mayo y dejará el cargo el 30 de junio para atender a su esposo con cáncer de huesos.
La decisión se produce después de que Trump, quien previamente había propuesto a Aaron Lukas como sucesor de Gabbard, cambiara de parecer y optara por Pulte, heredero de una importante fortuna en la construcción de viviendas. Para que Pulte ocupe el puesto de manera permanente, el presidente deberá presentar su nominación al Senado, que deberá confirmar al candidato.
El nombramiento no está exento de controversia. En septiembre de 2025, Pulte protagonizó una acalorada discusión verbal con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante una cena privada en un club conservador de Washington, llegando a amenazar con agresiones físicas. Además, desde su cargo en la FHFA, presionó al Departamento de Justicia para que investigara a Letitia James, fiscal general de Nueva York, por supuestas irregularidades en solicitudes de hipotecas, aunque la investigación no prosperó por falta de pruebas.
La sustitución de Gabbard, quien había sido nombrada directora de la ONI en 2024, se produce en medio de críticas sobre la gestión de la oficina y la creciente presión política para que el presidente nombre a un sucesor que cuente con el respaldo del Congreso.
Si bien la designación interina permite a Pulte ejercer funciones de la ONI de forma inmediata, su permanencia dependerá del proceso de confirmación senatorial, que se espera sea objeto de intenso debate dada la trayectoria polémica del nuevo director.