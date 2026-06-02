Trump nombra a Bill Pulte director interino de Inteligencia Nacional

...

El presidente Donald Trump designó a Bill Pulte, actual director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, como director interino de Inteligencia Nacional, sustituyendo a Tulsi Gabbard; la designación genera polémica por antecedentes del nuevo funcionario.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/06/2026 01:33 PM.
En Internacional y editada el 02/06/2026 02:31 PM.