Uganda registra seis nuevos casos de ébola, totalizando quince contagios y un fallecido

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El Ministerio de Salud de Uganda confirmó seis casos adicionales del virus Ébola, elevando a quince los contagios y reportando una muerte, mientras se rastrean 668 contactos y se mantiene cerrado el cruce fronterizo con la RDC.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/06/2026 08:58 AM.
En Internacional y editada el 02/06/2026 09:29 AM.