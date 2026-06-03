Ataque masivo de drones ucranianos sacude San Petersburgo en plena inauguración del SPIEF

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Un masivo ataque de drones lanzado por Ucrania contra la región de Leningrado alcanzó la terminal petrolera de San Petersburgo, provocando una explosión que dejó varios depósitos en llamas, cortes de internet móvil y una incómoda apertura del XXIX Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF).

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/06/2026 12:05 PM.
En Internacional y editada el 03/06/2026 12:21 PM.