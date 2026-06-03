Trump respalda a De la Espriella y el candidato colombiano anuncia alianza contra el “comunismo”

...

El candidato presidencial colombiano de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, agradeció públicamente al expresidente de EE. UU., Donald Trump, por su respaldo, resaltando la coincidencia de políticas de seguridad, libre comercio y defensa de la propiedad privada, y anunció su intención de sumarse al “Escudo de las Américas”.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/06/2026 10:59 AM.
En Internacional y editada el 03/06/2026 11:11 AM.