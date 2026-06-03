Trump respalda a De la Espriella y el candidato colombiano anuncia alianza contra el “comunismo”

Abelardo de la Espriella, candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia (10.3 millones de votos, 43.74 %), agradeció este miércoles al expresidente estadounidense Donald Trump el firme apoyo que le manifestó la víspera. En una entrevista con la revista Semana y a través de sus redes sociales, el ultraderechista subrayó la “plena identidad” entre sus políticas de seguridad y las de Trump, y anunció una alianza contra el comunismo.
Trump describió a De la Espriella como un líder “inteligente, fuerte y decidido” que, de llegar a la presidencia, impulsaría el crecimiento económico, la creación de empleo, el comercio, la lucha contra el crimen y el narcotráfico, y restablecería la “ley y el orden”.
De la Espriella respondió: “Esa unión, fortalecida por dos líderes que se respetan y que comparten los mismos valores y principios innegociables, hará más prósperos a nuestros pueblos, más seguros sus hogares y más brillante su porvenir”. Añadió que comparte con Trump la defensa de la propiedad privada, el libre comercio, el desarrollo productivo y el bienestar del pueblo como norte supremo de la acción de gobierno.
El candidato también destacó su intención de sumarse al Escudo de las Américas, la iniciativa de seguridad y militar presentada en marzo pasado por Trump para los países del continente aliados de Estados Unidos.
De la Espriella se enfrentará el 21 de junio a Iván Cepeda, del Pacto Histórico del presidente Gustavo Petro, en la segunda vuelta de la contienda presidencial.