FBI neutraliza a hombre que retenía rehenes en banco de Bakersfield, California

Un hombre que se atrincheró dentro del edificio que alberga una sucursal de Chase Bank, manteniendo a varias personas como rehenes, falleció después de un enfrentamiento armado con agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI). La operación, que se prolongó aproximadamente 12 horas, concluyó sin que ninguno de los rehenes resultara herido.
El conflicto se originó el martes por la tarde cuando la policía de Bakersfield respondió a una denuncia de amenaza de bomba en el edificio. Al llegar, los agentes constató que el sospechoso se había atrincherado en el interior con varias personas retenidas. Dos de los rehenes fueron liberados tras negociaciones telefónicas llevadas a cabo por el equipo de crisis del departamento de policía.
Durante el operativo, se evacuaron edificios cercanos, incluido el Ayuntamiento y la sede policial, y se cerraron temporalmente algunas vías de acceso. Un perímetro de seguridad fue establecido alrededor del inmueble y se instó al público a mantenerse alejado.
El FBI, en coordinación con la policía local, mantuvo contacto telefónico con el sospechoso mediante negociadores. Finalmente, la fuerza federal intervino con disparos que resultaron mortales para el agresor. La sucursal bancaria, ubicada en la planta baja del edificio, permanecía vacía al momento de los hechos, según informó un vocero de JPMorgan Chase.
El incidente fue captado parcialmente por Jacob Davidson, streamer conocido como “Dad’s Gone Live”, quien se encontraba a una cuadra del banco en la tienda de tatuajes familiar. Su transmisión mostró a una mujer dentro del edificio moviéndose antes de que se observaran dos manos bajo una ventana, aunque no se identificó al sospechoso.
Las autoridades continúan investigando los motivos del atacante y revisarán las grabaciones de video y audio para esclarecer los hechos.