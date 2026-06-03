FBI neutraliza a hombre que retenía rehenes en banco de Bakersfield, California

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Tras 12 horas de enfrentamiento armado, el sospechoso murió y los rehenes fueron liberados sin lesiones. El incidente, que comenzó por una amenaza de bomba en la sucursal de Chase Bank, movilizó a autoridades locales y federales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/06/2026 10:58 AM.
En Internacional y editada el 03/06/2026 11:43 AM.