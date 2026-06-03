Incendio en hotel de Nueva Delhi deja al menos 21 muertos y 40 heridos

Un incendio devastador en el hotel Flourish Stay B&B, ubicado en el sur de Nueva Delhi, dejó al menos 21 fallecidos y 40 heridos, predominando víctimas extranjeras, según reportes policiales y la cadena CNN‑News 18.
El siniestro se originó poco antes de las 09:00 h (hora local) en la planta baja y la primera planta del edificio de cuatro niveles. Ocho camiones de bomberos fueron desplegados y lograron extinguir el fuego alrededor del mediodía.
Entre los fallecidos se contabilizan 18 extranjeros provenientes de Bangladesh, Nigeria, Mozambique y Liberia, además de residentes locales. Testigos describieron que varias personas, atrapadas en los pisos superiores, saltaron desde el tercer nivel para salvarse; vecinos arrastraron colchones de una tienda cercana para amortiguar la caída.
El Instituto Médico Estatal All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) informó que recibió a 13 pacientes trasladados del lugar, dos de los cuales permanecen en estado crítico.
El Primer Ministro Narendra Modi expresó sus condolencias a través de la red social X, anunciando una ayuda ex gratia de Rs. 200,000 (aproximadamente 2 mil dólares) para los familiares de las víctimas.
Este hecho se suma a la crónica de incendios en la India, donde la precariedad de infraestructuras y la falta de cumplimiento de normas de seguridad y evacuación son factores recurrentes. En marzo, un cortocircuito provocó la muerte de al menos diez pacientes en un hospital de Cuttack, en el este del país.
Las autoridades continúan investigando las causas del incendio y revisarán la legalidad de la estructura, que operaba con 24 habitaciones sin contar con los permisos de seguridad requeridos.