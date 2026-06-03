Incendio en hotel de Nueva Delhi deja al menos 21 muertos y 40 heridos

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Un incendio en el hotel Flourish Stay B&B, en el barrio de Malviya Nagar, Nueva Delhi, cobró 21 vidas y dejó 40 personas lesionadas, la mayoría de ellas extranjeras, mientras ocho camiones de bomberos lograron controlar las llamas al mediodía.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/06/2026 04:41 PM.
En Internacional y editada el 03/06/2026 09:26 PM.