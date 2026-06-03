EE. UU. aplaude cooperación de Sheinbaum y alerta sobre túneles y drones de los cárteles

En una audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Markwayne Mullin, afirmó que la administración de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum está cooperando con Estados Unidos como nunca antes, superando la colaboración de la gestión anterior de Andrés Manuel López Obrador. “Estamos impresionados. Han cooperado mucho más que la administración pasada”, declaró Mullin, quien añadió que “respetamos la soberanía de México”.
Durante su intervención, el funcionario resaltó que los cárteles de la droga han adoptado nuevas tácticas para cruzar la frontera, como el uso de túneles y drones. “Recientemente descubrimos un túnel por primera vez en muchos años y vemos un mayor empleo de tecnología de drones”, explicó. Estas innovaciones, según Mullin, han obligado a EE. UU. a reforzar sus estrategias de control.
El secretario también informó que, gracias a la mayor cooperación mexicana, se han registrado incautaciones récord de estupefacientes, armas y dinero. En el marco del debate sobre el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Nacional para 2027, Mullin subrayó la importancia de mantener y ampliar esa colaboración bilateral.
En cuanto a la infraestructura fronteriza, Mullin recordó los muros construidos durante la administración de Donald Trump y anunció la construcción de un segundo muro “inteligente”, previsto para concluir en el verano de 2028. Este muro secundario contará con sensores que detectarán escaladas y carga de mochilas, y podrá ser vigilado en tiempo real mediante drones.
El secretario también citó al senador Marco Rubio, quien recientemente advirtió sobre el riesgo de que los grupos criminales mexicanos empleen drones en territorio estadounidense, describiendo a los líderes de los cárteles como “altamente sofisticados y organizados”.
Finalmente, Mullin recordó su visita a México hace unas semanas, donde sostuvo reuniones con la presidenta Sheinbaum y autoridades mexicanas, y afirmó que “conocemos a los líderes de cada plaza de los nueve cárteles que operan en la frontera y los estamos buscando para arrestarlos”.