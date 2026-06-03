EE. UU. aplaude cooperación de Sheinbaum y alerta sobre túneles y drones de los cárteles

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Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, declaró estar impresionado por la colaboración de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en la lucha contra los cárteles, señalando incautaciones récord de drogas, armas y dinero, y el uso de nuevas tecnologías como drones y túneles. Comparó la actual gestión con la de la administración anterior de Andrés Manuel López Obrador y anunció planes para un “muro inteligente” secundario que se completará en 2028.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/06/2026 03:28 PM.
En Internacional y editada el 03/06/2026 03:40 PM.