Raúl Castro cumple 95 años en medio de crisis en Cuba y nueva acusación de EE.UU.

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El ex presidente cubano celebra su 95.º cumpleaños en medio de una profunda crisis económica y energética, mientras la justicia estadounidense lo persigue por presuntos delitos vinculados al conglomerado militar GAESA.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/06/2026 08:46 AM.
En Internacional y editada el 03/06/2026 10:15 AM.