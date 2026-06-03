Trump sugiere dejar la jaula de la UFC permanente en la Casa Blanca

En un video publicado este martes 2 de junio en TikTok, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a centrar la atención mediática en la jaula de artes marciales mixtas (UFC) que se está construyendo en la Casa Blanca para el evento programado el 14 de junio, con motivo de su 80.º cumpleaños.
Trump comparó la estructura metálica con la Torre Eiffel, insinuando que podría convertirse en un "magnífico destino turístico" y quedar instalada de forma permanente en el recinto presidencial. La broma surgió mientras mostraba la jaula, que ya ha generado controversia entre críticos y defensores del uso del espacio público para eventos privados.
El combate, anunciado oficialmente el 6 de mayo, contará con la participación del luchador hispano‑georgiano Ilia Topuria, quien se enfrentará a Justin Gaethje en la pelea principal por la unificación del cinturón de peso ligero. Topuria mantiene un récord invicto y será el rostro del espectáculo, que también incluirá a otros deportistas de la UFC.
Trump había adelantado en octubre de 2025 la realización de un evento de artes marciales mixtas como parte de sus celebraciones de cumpleaños y del arranque del 250.º aniversario de la independencia de los Estados Unidos. La iniciativa se enmarca dentro de su larga relación con el mundo del deporte de combate: en los años 80 y 90 promovió combates de boxeo en Nueva York y, en 2013, fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE.
Las autoridades de la Casa Blanca no han confirmado si la jaula permanecerá después del evento, y la propuesta de Trump ha reavivado el debate sobre la apropiación de espacios oficiales para actividades privadas y su posible impacto en la imagen institucional.