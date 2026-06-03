Trump sugiere dejar la jaula de la UFC permanente en la Casa Blanca

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El expresidente Donald Trump bromeó en TikTok sobre convertir la estructura metálica instalada para los combates de la UFC en un monumento permanente, comparándola con la Torre Eiffel y proponiendo su uso como atractivo turístico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/06/2026 09:05 AM.
En Internacional y editada el 03/06/2026 09:21 AM.