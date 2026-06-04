Caos en Santiago: protesta estudiantil contra Kast acaba con fuerte intervención policial

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El 3 de junio, Carabineros de Chile dispararon cañones de agua y gas lacrimógeno contra manifestantes estudiantiles en la Plaza Baquedano, mientras miles de ciudadanos participaban en una huelga nacional contra los recortes de austeridad anunciados por el presidente ultraderechista José Antonio Kast.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/06/2026 12:01 PM.
En Internacional y editada el 04/06/2026 03:53 PM.