Caos en Santiago: protesta estudiantil contra Kast acaba con fuerte intervención policial

En el marco de la primera gran marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) contra el plan de austeridad del gobierno de José Antonio Kast, Carabineros emplearon cañones de agua y gas lacrimógeno para dispersar a los estudiantes que se concentraban en la Plaza Baquedano y marchaban por la Alameda.
Las autoridades habían autorizado que la protesta iniciara más adelante en la ruta; sin embargo, los manifestantes avanzaron antes del horario permitido, lo que motivó la intervención policial. La represión provocó el cierre temporal de varias estaciones del metro y enfrentamientos en el centro de la capital.
Los estudiantes, al grito de "¡La educación pública se defiende!", protestan contra los recortes presupuestales que afectan al Ministerio de Educación (197 mil millones de pesos, 221 millones de dólares) y al sector salud (435 mil millones de pesos, 486 millones de dólares). La dirigente estudiantil de la Universidad Mayor denunció que los recortes "no están justificados" y que la situación económica de Chile difiere de la de Argentina.
La marcha contó con el respaldo de organizaciones como el Colegio de Profesores, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) y la Coordinadora Feminista 8M. Además, los manifestantes expresaron su rechazo a la nueva ley que permite la revisión de mochilas y prohíbe el acceso a la educación universitaria gratuita durante cinco años a jóvenes que cometan delitos en las aulas.
El presidente Kast, quien asumió el 11 de marzo con la promesa de recortar 6 mil millones de dólares en 18 meses, defendió su plan de ajustes como necesario para mejorar la eficiencia fiscal, aunque advirtió que la política de austeridad causará "dolor". A pesar de ello, aseguró que los derechos sociales no se verán afectados.
La protesta se desarrolló mayormente sin incidentes graves, pero el uso de la fuerza policial al final del recorrido marcó un punto de tensión en una jornada que refleja la creciente oposición popular a las medidas de austeridad del nuevo gobierno chileno.