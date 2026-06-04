EE.UU. cerrará un consulado en México por escasa aprobación de visas, anuncia Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles que el gobierno de Donald Trump cerrará uno de sus consulados en México, argumentando que la cantidad de visas aprobadas en esa oficina no justifica su permanencia a tiempo completo.
Durante una comparecencia ante la Cámara de Representantes, Rubio explicó que la actual administración ha consolidado los servicios consulares, identificando embajadas y consulados donde la demanda de visas es insuficiente para mantener una presencia permanente. "Hemos hecho esto repetidamente. Lo hemos visto en México, donde vamos a cerrar un consulado", afirmó ante los legisladores.
Medios estadounidenses, citando a un funcionario del Departamento de Estado, informaron a principios de mayo que se inició una revisión de los 53 consulados estadounidenses en México, lo que podría derivar en el cierre de varias oficinas. La revisión, reportada por primera vez por CBS News, no contó con una justificación pública ni se explicaron las consecuencias para los solicitantes de visas.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha buscado mantener una relación estable con su homólogo estadounidense, Donald Trump, mientras intensifica la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, la decisión de EE. UU. se produce en medio de una "tormenta política" que incluye la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino en Chihuahua y la acusación formal de diez altos funcionarios del estado de Sinaloa, incluido el exgobernador Rubén Rocha Moya.
El cierre del consulado plantea interrogantes sobre el acceso a visas para mexicanos y la posible reconfiguración de la diplomacia consular estadounidense en el país, mientras ambas naciones navegan tensiones políticas y de seguridad.