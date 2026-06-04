EE.UU. cerrará un consulado en México por escasa aprobación de visas, anuncia Marco Rubio

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El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, informó que la administración Trump cerrará un consulado estadounidense en México debido a la baja cantidad de visas aprobadas. La medida forma parte de una revisión de 53 oficinas consulares en el país, sin que se hayan detallado sus implicaciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/06/2026 10:07 AM.
En Internacional y editada el 04/06/2026 10:11 AM.