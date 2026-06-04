Más de 300 casos de ébola confirmados en la RDC, con 63 fallecidos

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El brote de ébola en la República Democrática del Congo supera los 389 casos confirmados y 63 muertes, concentrándose en la provincia de Ituri, mientras la OMS alerta sobre la alta letalidad de la cepa Bundibugyo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/06/2026 04:14 PM.
En Internacional y editada el 05/06/2026 08:55 AM.