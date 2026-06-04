Dan Caine pisa Caracas: la inesperada visita del jefe militar de EE. UU. a Venezuela

Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, realizó su primera visita oficial a Venezuela, convirtiéndose en el máximo oficial militar estadounidense en pisar suelo venezolano en años recientes. En una agenda centrada en la cooperación y la seguridad, sostuvo conversaciones bilaterales con altos funcionarios del gobierno interino, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien se encontraba en una visita oficial a la India.
Durante su estancia, Caine inspeccionó la Unidad de Refuerzo de Seguridad de la Infantería de Marina ubicada en la embajada de EE. UU. en Caracas, según informó el vocero del Estado Mayor, Joe Holstead. La visita forma parte de los esfuerzos de colaboración entre ambos gobiernos, que buscan estabilizar a Venezuela y promover la seguridad compartida en el hemisferio occidental.
El comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, también estuvo presente en la ciudad, marcando su segunda visita oficial tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y un simulacro de emergencia realizado el 23 de mayo con aeronaves militares en la embajada. Ambas misiones subrayan la intensificación del contacto militar de alto nivel entre Washington y Caracas.
Este acercamiento se produce tras la reanudación de relaciones diplomáticas el 5 de marzo, tras siete años de ruptura bajo la administración de Maduro. La presidenta interina Rodríguez, bajo presión estadounidense, ha impulsado reformas en los sectores de hidrocarburos y minería para atraer inversión extranjera.
En un comunicado difundido por el Comando Sur en la red X, EE. UU. reiteró su compromiso con el plan de tres fases del presidente venezolano, enfatizando la estabilización del país y la promoción de una Venezuela "libre, segura y próspera" para la población y la estabilidad regional.