Dan Caine pisa Caracas: la inesperada visita del jefe militar de EE. UU. a Venezuela

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El presidente del Estado Mayor Conjunto de EE. UU., Dan Caine, llegó a Caracas el 3 de junio para sostener reuniones bilaterales con autoridades del gobierno interino venezolano y visitar la Unidad de Refuerzo de Seguridad de la Infantería de Marina de la embajada estadounidense, en el marco de la reactivación de relaciones bilaterales y la agenda de estabilidad regional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/06/2026 08:42 AM.
En Internacional y editada el 04/06/2026 10:37 AM.