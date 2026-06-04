Reaparece el temido gusano barrenador en Texas; temen pérdidas millonarias

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El Departamento de Agricultura de EE. UU. confirmó la presencia de una mosca parasitaria, Cochliomyia hominivorax, en un ternero de tres semanas en el condado de Zavala, Texas, reactivando los protocolos de erradicación que habían eliminado al parásito del país en 1966.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/06/2026 08:32 AM.
En Internacional y editada el 04/06/2026 08:38 AM.