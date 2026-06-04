Hezbolá rechaza negociaciones con Israel y exige alto al fuego integral

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El líder chií libanés, Naim Qassem, calificó de “humillantes” las conversaciones en Washington y afirmó que cualquier cese de hostilidades debe ser total, mientras el grupo seguirá enfrentando los ataques israelíes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/06/2026 09:18 AM.
En Internacional y editada el 04/06/2026 10:16 AM.