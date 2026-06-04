Drama en alta mar: 240 migrantes haitianos estuvieron a punto de morir rumbo a EE.UU.

El comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Rodney Scott, informó que los agentes de Interdicción Aérea localizaron esta semana una embarcación que transportaba a 240 migrantes haitianos con la intención de ingresar de manera irregular al país por vía marítima.
Según la declaración oficial, la embarcación estaba sobrecargada, presentaba filtraciones y corría un alto riesgo de hundirse, lo que ponía en peligro la vida de todas las personas a bordo.
La intervención oportuna de las autoridades estadounidenses, en coordinación con la Guardia Costera (USCG) y socios internacionales, permitió rescatar a los migrantes antes de que se produjera una posible catástrofe marítima. El funcionario Scott destacó que la operación evitó "una pérdida masiva de vidas humanas" y, al mismo tiempo, frustró un nuevo intento de migración irregular hacia territorio estadounidense.
Tras el rescate, el gobierno de EE.UU. reiteró su advertencia sobre los peligros de la migración marítima irregular, subrayando que quienes intenten ingresar al país por esta vía no obtendrán acceso a los Estados Unidos.
El mensaje oficial concluyó con un reconocimiento a los equipos de CBP (CBP), la USCG y los socios internacionales por su "labor sobresaliente" en la operación.
La situación pone de relieve la creciente vulnerabilidad de los migrantes que, ante la falta de rutas seguras, arriesgan sus vidas en travesías peligrosas en busca de mejores oportunidades.