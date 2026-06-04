Drama en alta mar: 240 migrantes haitianos estuvieron a punto de morir rumbo a EE.UU.

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Agentes de Interdicción Aérea de EE.UU. localizaron y rescataron a 240 migrantes procedentes de Haití a bordo de una embarcación sobrecargada que hacía agua, evitando una posible tragedia y frustrando un intento de migración irregular.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/06/2026 09:18 AM.
En Internacional y editada el 04/06/2026 09:25 AM.