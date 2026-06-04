Cámara de Representantes aprueba resolución que limita la acción militar de EE. UU. contra Irán

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La Cámara aprobó por 215‑208 una resolución sobre poderes de guerra que busca frenar los ataques estadounidenses a Irán. Cuatro republicanos se sumaron a los demócratas, marcando una reprimenda al presidente Donald Trump. La medida, de carácter simbólico, pasa ahora al Senado, donde también se discuten iniciativas similares.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/06/2026 10:12 AM.
En Internacional y editada el 04/06/2026 10:31 AM.