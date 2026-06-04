Zelenski propone a Putin una reunión en país neutral para negociar el fin de la guerra

El mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, lanzó un mensaje inédito y enérgico dirigido a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en el que lo responsabiliza directamente de la guerra y advierte sobre el creciente desgaste interno en Rusia. En la carta, Zelenski califica la invasión de 2022 como una “elección personal” de Putin y asegura que la historia recordará el conflicto como “una guerra sin una causa real”.
El presidente ucraniano destaca que, cuando Putin asumió el poder hace más de 26 años, gran parte de la población ucraniana mantenía una percepción positiva de Rusia; esa visión se ha desvanecido por completo tras años de enfrentamiento y, sobre todo, desde la invasión a gran escala iniciada en 2022.