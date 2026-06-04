Zelenski propone a Putin una reunión en país neutral para negociar el fin de la guerra

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, envió una carta a Vladimir Putin responsabilizándolo directamente de la invasión y señalando el creciente descontento interno en Rusia. En el mensaje propone una reunión cara a cara en una nación neutral para iniciar negociaciones de paz, con cese al fuego y intercambio de prisioneros.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/06/2026 04:07 PM.
En Internacional y editada el 05/06/2026 09:52 AM.