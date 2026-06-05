Gobierno de Chile reanuda relaciones con Israel y designa nuevo embajador en Tel Aviv

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El presidente José Antonio Kast designó al abogado Gabriel Zaliasnik como embajador de Chile en Israel, reactivando los lazos diplomáticos que se habían enfriado bajo la administración de Gabriel Boric. La medida marca un giro significativo en la política exterior chilena y genera reacciones tanto en la comunidad judía como en la palestina del país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/06/2026 08:49 AM.
En Internacional y editada el 05/06/2026 10:43 AM.