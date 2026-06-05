Detienen a hombre con artefacto explosivo en el Aeropuerto Internacional de Sacramento

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Un residente de Sacramento de 49 años fue arrestado por intentar pasar un dispositivo explosivo, un encendedor tipo soplete, un cuchillo y otros objetos por el control de seguridad del Aeropuerto Internacional de Sacramento. El fiscal federal Eric Grant informó que el artefacto, si hubiese detonado a 3 km de altitud, podría haber dañado la aeronave y provocado una pérdida de presión en la cabina.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/06/2026 10:05 AM.
En Internacional y editada el 05/06/2026 09:56 AM.