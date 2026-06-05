Detienen a hombre con artefacto explosivo en el Aeropuerto Internacional de Sacramento

Un hombre de 49 años fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Sacramento después de que los agentes de seguridad detectaran un artefacto explosivo lo suficientemente potente como para dañar una aeronave en vuelo. El individuo, residente de la ciudad, portaba una bufanda que le cubría el rostro, guantes de látex y varios objetos sospechosos, entre ellos un encendedor tipo soplete, un cuchillo, bridas plásticas y cinco teléfonos celulares.
Según el fiscal federal Eric Grant, uno de los teléfonos tenía programado un temporizador de 15 minutos, mientras que otro mostraba el mensaje: “estaremos esperando tu llamada”. Las imágenes de la evidencia revelan un tubo de cartón del tamaño aproximado de un rollo de papel higiénico, equipado con una mecha verde. Técnicos en explosivos determinaron que el polvo y la mecha eran “viables y energéticos”.
El fiscal advirtió que, de haber detonado el artefacto junto a una ventana de una aeronave presurizada a más de 3 kilómetros de altitud, “tenía el potencial de dañar la aeronave y provocar una posible pérdida de presión en la cabina”. El hombre fue arrestado el sábado y compareció ante un tribunal federal en Sacramento el miércoles, enfrentando el cargo de posesión ilegal de material explosivo en un aeropuerto.
Su defensora pública, Meghan McLoughlin, declaró a The Associated Press que “a menudo hay más en estos casos que las acusaciones del gobierno, y que el proceso penal revelará” la versión de su cliente.