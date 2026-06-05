Explosión en astillero de Cartagena de Indias deja al menos cuatro muertos y 11 heridos

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Una explosión en una barcaza del astillero Cotecmar, en Cartagena de Indias, el 4 de junio, causó cuatro fallecimientos y 11 heridos. El alcalde Dumek Turbay confirmó los datos y anunció la apertura de investigaciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/06/2026 08:54 AM.
En Internacional y editada el 05/06/2026 09:03 AM.