Explosión en astillero de Cartagena de Indias deja al menos cuatro muertos y 11 heridos

Una explosión se registró a mediodía en una barcaza del astillero Cotecmar, ubicado en la zona de Pasacaballos, provocando la muerte de cuatro personas y dejando a once más con lesiones que, según el alcalde Dumek Turbay, se encuentran fuera de peligro y bajo observación médica.
El alcalde Turbay difundió imágenes del siniestro, en las que se observa la conflagración en la cubierta superior de la embarcación. Las causas del estallido están siendo investigadas por las autoridades locales y nacionales.
Al lugar acudieron los cuerpos de socorro de la ciudad, entre ellos bomberos, la Defensa Civil y personal de salud, quienes atendieron a los heridos y colaboraron en la evacuación de los cuerpos de los fallecidos. El mandatario municipal expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que se brindará todo el apoyo necesario.
El astillero Cotecmar es uno de los más importantes de América Latina en diseño, construcción y mantenimiento naval. Según su sitio web, la empresa desarrolla proyectos de plataformas, buques y artefactos navales para los sectores marítimo, fluvial, de defensa y tecnologías de uso dual, empleando tecnología de vanguardia para impulsar la innovación en el sector marítimo colombiano.
Las autoridades han activado un operativo de investigación para determinar el origen de la explosión y evitar futuros incidentes en el complejo industrial.