FBI descubre red de espionaje chino que recluta a través de LinkedIn y otras plataformas de empleo

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó que servicios de inteligencia militar de China están ejecutando una campaña de espionaje dirigida a funcionarios y militares de la alianza Five Eyes (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda) mediante plataformas de empleo en línea.
Según el comunicado, los agentes chinos se hacen pasar por consultoras privadas o empresas de recursos humanos y publican ofertas laborales en sitios como LinkedIn, Indeed y Upwork. Los currículos son filtrados y clasificados según la probabilidad de que el candidato tenga acceso a información clasificada. Los candidatos mejor puntuados son contactados para entrevistas virtuales en las que se indaga sobre su trayectoria, funciones, bases operativas o buques de guerra donde sirven.
Tras la entrevista, los aspirantes deben elaborar un informe sobre relaciones bilaterales entre China, la región del Indo‑Pacífico y comercio internacional. Aquellos que entregan información sensible son dirigidos a canales de mensajería cifrada, donde reciben ofertas de pago sustanciales mediante plataformas como PayPal, Payoneer, Zelle, Skrill, Wise, Western Union, transferencias electrónicas y criptomonedas.
Las agencias de inteligencia de los países Five Eyes ya han identificado a varios individuos involucrados en la red y los han puesto bajo proceso penal. En Estados Unidos, los funcionarios o elementos de seguridad que colaboran con la operación pierden sus cargos de forma inmediata.
El FBI advierte que la táctica de reclutamiento en línea representa una amenaza creciente, pues permite a los servicios de inteligencia chinos acercarse a personal con acceso a datos críticos sin necesidad de contacto físico, dificultando la detección temprana.