FBI descubre red de espionaje chino que recluta a través de LinkedIn y otras plataformas de empleo

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El FBI reveló una operación de inteligencia militar china que utiliza sitios de empleo como LinkedIn, Indeed y Upwork para captar a personal de la alianza Five Eyes, ofreciendo pagos millonarios y empleando mensajería cifrada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/06/2026 10:53 AM.
En Internacional y editada el 05/06/2026 11:21 AM.