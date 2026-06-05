Senado avala millonario financiamiento para ICE y Patrulla Fronteriza bajo plan de Trump

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El Senado aprobó una legislación de $70 mil millones para financiar a ICE y a la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato de Donald Trump, tras una jornada de votaciones que reveló divisiones republicanas y la oposición demócrata a nuevas restricciones migratorias.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/06/2026 11:33 AM.
En Internacional y editada el 05/06/2026 11:38 AM.