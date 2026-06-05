Trump propone construir un paseo con su nombre junto al Monumento a Lincoln

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El presidente Donald Trump anunció la construcción de un paseo que conectará el Monumento a Lincoln con el río Potomac, en el marco de un ambicioso programa de remodelaciones que incluye la renovación del estanque reflectante, la demolición de parte de la Casa Blanca y la renombración de instituciones públicas. El proyecto ha generado controversia por su costo, la forma de adjudicación y la intención de colocar el nombre del mandatario en un símbolo nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/06/2026 09:01 AM.
En Internacional y editada el 05/06/2026 09:37 AM.