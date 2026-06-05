Cuba pierde acceso a Visa y Mastercard tras suspensión de servicios financieros internacionales

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A partir del 6 de junio, los servicios de Visa y Mastercard dejarán de funcionar en la isla. La medida, anunciada por el Banco Central de Cuba, responde a la Orden Ejecutiva de EE. UU. del 1 de mayo que impone sanciones a entidades vinculadas al gobierno cubano, intensificando la presión económica sobre el país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/06/2026 04:31 PM.
En Internacional y editada el 05/06/2026 10:38 AM.