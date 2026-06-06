Estados Unidos e Irán intercambian ataques en medio de tensiones en el estrecho de Ormuz

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El Comando Central de EE.UU. derribó cuatro drones iraníes y bombardeó instalaciones de radar en Goruk y la isla de Qeshm. Irán respondió lanzando misiles contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin, los cuales fueron interceptados por fuerzas estadounidenses. El presidente Donald Trump afirmó que la respuesta es rápida, pese a que el cese de hostilidades sigue vigente.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/06/2026 05:37 AM.
En Internacional y editada el 06/06/2026 06:38 AM.