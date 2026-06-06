Bebé de 7 meses muere por disparos del Ejército israelí en Cisjordania

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Un vehículo con una familia palestina fue blanco de disparos del ejército israelí cerca de Hebrón, en la Cisjordania ocupada, provocando la muerte del bebé de siete meses Sam Fahd Abu Haikal y heridas a sus padres.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/06/2026 05:27 AM.
En Internacional y editada el 06/06/2026 05:48 AM.