Bebé de 7 meses muere por disparos del Ejército israelí en Cisjordania

El Ejército de Israel abrió fuego contra un automóvil que transitaba por la zona de Tel Rumeida, cerca de Hebrón, en la Cisjordania ocupada, matando al bebé de siete meses Sam Fahd Abu Haikal y hiriendo de gravedad a sus padres. Según el Ministerio de Sanidad palestino, la familia se dirigía a visitar a la abuela del niño cuando los soldados israelíes, en una supuesta "operación" en Hebrón, detectaron un vehículo que, según su versión, aceleraba hacia ellos y respondieron con disparos.
El ataque, que la propia fuerza armada israelí reconoció como dirigido contra civiles que no representaban amenaza, dejó al bebé con heridas mortales y a la madre con una lesión en la mandíbula, mientras el padre, Fahd Abdul Aziz Abu Haikal, profesor de la Universidad de Belén, resultó herido en la mano. La agencia oficial palestina Wafa confirmó los datos y señaló que la familia estaba en camino a la casa de la abuela del menor.
El director del hospital gubernamental de Hebrón, Tareq Barbarawi, informó a la AFP que el bebé había sido ingresado con heridas graves antes de fallecer. Israel mantiene la ocupación de Cisjordania desde 1967, y la violencia en el territorio se ha intensificado tras la guerra en Gaza iniciada el 7 de octubre de 2023.
De acuerdo con la AFP, basada en datos del Ministerio de Salud palestino, al menos 1,080 palestinos han muerto en Cisjordania desde ese conflicto, entre combatientes y civiles. En lo que va del 2026 y hasta el 22 de abril, 27 palestinos han perdido la vida por fuego israelí, incluidos seis menores, según la organización israelí B'Tselem.