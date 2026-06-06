Kenji Fujimori le da la espalda a Keiko rumbo a la segunda vuelta en Perú

El empresario y excongresista peruano Kenji Fujimori reiteró este viernes que no brindará su apoyo a ninguno de los candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial, programada para el domingo 7 de junio.
La contienda enfrentará a su hermana, la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimura, contra el candidato de izquierda Roberto Sánchez. Kenji, hijo menor del expresidente Alberto Fujimori (1990‑2000), afirmó que su objetivo es “lo mejor para el Perú” y que hace patria “trabajando duro y parejo”.
Kenji Fujimori fue el candidato con mayor votación en las elecciones legislativas de 2011 y 2016. Sin embargo, en 2018 fue expulsado del partido de su hermana tras negarse a apoyar una moción para destituir al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, con quien buscaba un acuerdo para indultar a su padre. Ese mismo año, el Congreso, controlado por Fuerza Popular, le retiró la inmunidad parlamentaria y lo procesó por tráfico de influencias.
En febrero de 2024, la segunda instancia judicial lo condenó a cuatro años y seis meses de prisión suspendida por el caso de tráfico de influencias, sin que ingresara a la cárcel. A pesar de la condena, mantuvo vínculos con Keiko hasta la muerte de su padre en septiembre de 2024.
Tras la difusión del mensaje de Kenji, Keiko Fujimori declaró que “entiende y comprende” la postura de su hermano, recordando que él había anunciado hace tiempo su alejamiento de la actividad política.
El balotaje determinará al mandatario del periodo 2026‑2031, en medio de una crisis institucional que ha visto a ocho presidentes ocupar el cargo en la última década.