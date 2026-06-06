Kenji Fujimori le da la espalda a Keiko rumbo a la segunda vuelta en Perú

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El excongresista y empresario peruano Kenji Fujimori anunció que no respaldará a ninguno de los candidatos en la balotaje del 7 de junio, incluida su hermana Keiko Fujimori, pese a su historial político y familiar.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/06/2026 05:29 AM.
En Internacional y editada el 06/06/2026 06:27 AM.